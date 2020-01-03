3 Янв. 2020 2020-01-03T07:56:15+03:00

Погода в Югре 3 января 2020 года: мороз и облачно Фото: Алена Кульмухаметова

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В пятницу 3 января в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег. Местами изморозь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура днем -11, -16 градусов, по востоку -17, -22 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 1-12 метров в секунду. Температура воздуха -14, -22 градусов.

В Сургуте облачно и без осадков. Ветер западный, юго-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -18 градусов.

В Нижневартовске облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU