2 Янв. 2020 2020-01-02T10:40:03+03:00

В Югре в первый день нового года произошло две поножовщины Фото: pixabay.com

Один из раненых погиб на месте преступления

Изменить размер текста: A A

Алкоголь сыграл злую шутку и жителями Югры. На фоне опьянения за один день произошло два тяжких преступления.

Так, 1 января 2020 года в поселке Талинка Октябрьского района 20-летний ранее судимый мужчина тяжело ранил ножом своего брата, который скончался. Югорчанин задержан.

В этот же день в Нижневартовске оказана медицинская помощь 33-летнему ранее судимому жителю города. Конфликт возник между потерпевшим и его 32-летним знакомым. 27-летняя сожительница знакомого, защищая возлюбленного, нанесла ножевое ранение его оппоненту.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, за прошедшие дни в Югре зарегистрировано 41 преступление, раскрыто 32, из них: 2 убийства, 4 факта причинения тяжких телесных повреждений, 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, угон, 5 мошенничеств и 6 краж, в том числе 1 квартирная.

Выявлено 40 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU