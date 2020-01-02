2 Янв. 2020 2020-01-02T10:11:12+03:00

Губернатор Югры оценила новую школу-детский сад в Сургуте. Фото с сайта правительства Югры

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в общественной приемке комплекса «Школа – детский сад №1» во время рабочей поездки в Сургут.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатору представили современные классы и игровые комнаты, спальни и медицинские кабинеты, бассейн и раздевалки, оборудованы по последнему слову техники. Все помещения полностью оснащены для всех категорий детей, включая маломобильные группы.

Комплекс представляет собой трехэтажное здание общей площадью 9853 квадратных метра. Он состоит из 2 блоков – начальная школа и детский сад.

В блок детского сада рассчитан на 200 детей от 1,5 до 3 лет.

В начальной школе подготовлено 200 учебных мест в смену. При обучении в двухсменном режиме учреждение сможет принять до 400 школьников.

На территории школы – детского сада расположены скамейки, урны, малые архитектурные формы, а также игровые и спортивные площадки.

В настоящее время идет процесс внесения изменений в лицензию на ведение образовательной деятельности. Ожидается, что эта работа будет завершена до конца февраля 2020 года, и уже в апреле детский сад примет своих воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU