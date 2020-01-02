Двое сургутян задержаны за кражу из магазина 4 бутылок водки и 5 банок икры

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:50:09+03:00

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Провести с размахом новый год у троих жителей Югры не вышло. Двое задержаны за кражу, один попался на уловки мошенников при вызове проститутки.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, днем 31 декабря 2019 года в поселке Федоровский Сургутского района ранее судимые 33-летний мужчина и 36-летняя женщина из сетевого магазина похитили 4 бутылки водки и 5 банок красной икры. Подозреваемые задержаны сотрудниками уголовного розыска, похищенное изъято.

В этот же день в дежурную часть полиции Нижневартовска обратился 33-летний мужчина с заявлением о совершении в отношении него мошенничества. Потерпевший через интернет-сайт заказал проститутку, внес предоплату в сумме 12 тысяч рублей, но самих услуг так и не дождался.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU