Двое сургутян задержаны за кражу из магазина 4 бутылок водки и 5 банок икры
Провести с размахом новый год у троих жителей Югры не вышло. Двое задержаны за кражу, один попался на уловки мошенников при вызове проститутки.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, днем 31 декабря 2019 года в поселке Федоровский Сургутского района ранее судимые 33-летний мужчина и 36-летняя женщина из сетевого магазина похитили 4 бутылки водки и 5 банок красной икры. Подозреваемые задержаны сотрудниками уголовного розыска, похищенное изъято.
В этот же день в дежурную часть полиции Нижневартовска обратился 33-летний мужчина с заявлением о совершении в отношении него мошенничества. Потерпевший через интернет-сайт заказал проститутку, внес предоплату в сумме 12 тысяч рублей, но самих услуг так и не дождался.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU