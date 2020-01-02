2 Янв. 2020 2020-01-02T08:28:21+03:00

В минувшие сутки в Югре сгорели 4 бани. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

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Встреча нового года и открытие первого банного дня в 2020 году печально завершились для югорчан. За сутки дотла сгорели четыре бани.

Так, 00:41 в ночь на 1 января поступило сообщение о возгорании в бане в садовом товариществе «Север-1» в Сургуте. Возгорание ликвидировано в 01:11. Для ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 13 человек и 3 единицы специальной техники.

Еще одна баня сгорела в Нижневартовском районе. В 16:30 диспетчеру поступило сообщение о возгорании в бане в садовом товариществе «Ягодка» Нижневартовского района. Возгорание было ликвидировано в 17:05. Для ликвидации пожара от «Центроспас-Югория» были задействованы 11 человек и 3 единицы специальной техники.

В этот же вечер в 18:58 поступило сообщение о возгорании в бане в городе Югорске. Возгорание было в 19:15. Для ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 16 человек и 4 единицы специальной техники.

Также одна баня сгорела в Нягани.

В МЧС по ХМАО-Югре сообщили, что причины возгорания устанавливают дознаватели, но предварительная причина – перекал печей.

ИСТОЧНИК KP.RU