Погода в Югре 2 января 2020 года: морозно и небольшой снег

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:14:13+03:00

Погода в Югре 1 января 2020 года: морозно и небольшой снег Фото: pixabay.com

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В четверг 2 января в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15,-20 градусов, местами до -10 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой снегопад. Ветер юго-восточный, юго-западный, южный 1-4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18, -21 градусов.

В Сургуте облачно, утром небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, южный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -17, -14 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, небольшой снегопад. Ветер западный, северо-западный, северо-восточный, восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU