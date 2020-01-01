1 Янв. 2020 2020-01-01T14:08:09+03:00

Сургутяне могут узнать, где повеселиться с помощью интерактивной карты. Скрин с портала

Нужно просто нажать на синюю точку

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Жители Сургута шумно встретили 2020 год. После поедания салатов и гостей, горожанам предлагают прогуляться на массовые мероприятия.

О том, где можно повеселиться в дни Новогодних и рождественских каникул, можно узнать из специально созданной интерактивной карты, которая позволит получить полную информацию об утренниках, спектаклях, спортивных соревнованиях, выставках, мастер-классах и других событиях в городе.

Так, портал «Твой Сургут» сообщает, что куча интересного уже происходит в Городском культурном центре, Сургутской филармонии, дворце искусств «Нефтяник», ИКЦ «Старый Сургут». Чтобы узнать, где и что происходит, нужно ткнуть на карте в синюю точку).

ИСТОЧНИК KP.RU