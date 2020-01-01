1 Янв. 2020 2020-01-01T13:51:34+03:00

Коммунальщики Сургута работают в режиме повышенной готовности. Фото с сайта администрации города Сургут

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В Сургуте приняты меры по организации бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения сургутян и объектов городского хозяйства, садовых объединений в новогодние и рождественские праздники. Ремонтные бригады и спецтехника находятся в режиме повышенной готовности.

Как сообщили в администрации Сургута, на энергоснабжающих предприятиях назначены ответственные лица, которые обеспечат оперативное реагирование.

Единая дежурно-диспетчерская служба города будет работать в круглосуточном режиме. При возникновении аварийных ситуаций сургутяне могут звонить по телефонам 112, 36-48-68.

- Координировать работу предприятий будут в администрации Сургута. Для антитеррористической защищенности, безаварийной работы, своевременного устранения нарушений в функционировании объектов жизнеобеспечения составлен и утверждён график дежурства работников департамента городского хозяйства, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев.

ИСТОЧНИК KP.RU