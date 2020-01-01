2020-01-01T13:51:34+03:00
Общество

Коммунальщики Сургута работают в режиме повышенной готовности

Все службы работают круглосуточно
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Коммунальщики Сургута работают в режиме повышенной готовности. Фото с сайта администрации города СургутКоммунальщики Сургута работают в режиме повышенной готовности. Фото с сайта администрации города Сургут
Изменить размер текста:

В Сургуте приняты меры по организации бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения сургутян и объектов городского хозяйства, садовых объединений в новогодние и рождественские праздники. Ремонтные бригады и спецтехника находятся в режиме повышенной готовности.

Как сообщили в администрации Сургута, на энергоснабжающих предприятиях назначены ответственные лица, которые обеспечат оперативное реагирование.

Единая дежурно-диспетчерская служба города будет работать в круглосуточном режиме. При возникновении аварийных ситуаций сургутяне могут звонить по телефонам 112, 36-48-68.

- Координировать работу предприятий будут в администрации Сургута. Для антитеррористической защищенности, безаварийной работы, своевременного устранения нарушений в функционировании объектов жизнеобеспечения составлен и утверждён график дежурства работников департамента городского хозяйства, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24