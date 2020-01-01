Коммунальщики Сургута работают в режиме повышенной готовности
В Сургуте приняты меры по организации бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения сургутян и объектов городского хозяйства, садовых объединений в новогодние и рождественские праздники. Ремонтные бригады и спецтехника находятся в режиме повышенной готовности.
Как сообщили в администрации Сургута, на энергоснабжающих предприятиях назначены ответственные лица, которые обеспечат оперативное реагирование.
Единая дежурно-диспетчерская служба города будет работать в круглосуточном режиме. При возникновении аварийных ситуаций сургутяне могут звонить по телефонам 112, 36-48-68.
- Координировать работу предприятий будут в администрации Сургута. Для антитеррористической защищенности, безаварийной работы, своевременного устранения нарушений в функционировании объектов жизнеобеспечения составлен и утверждён график дежурства работников департамента городского хозяйства, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев.
ИСТОЧНИК KP.RU