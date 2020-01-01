1 Янв. 2020 2020-01-01T13:38:45+03:00

В 2020 году в Нижневартовске в школы пойдут 4500 первоклассников. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В 2020 учебном году школы Нижневартовска откроют свои двери для 4500 первоклассников. Прием заявлений в 1 класс начнется с 15 января 2020 года.

По словам директора департамента образования администрации Эдмонда Игошина, заявление о зачислении можно подать лично или в форме электронного документа посредством отправки через Портал государственных и муниципальных услуг.

Точную дату приема образовательные организации устанавливают самостоятельно. Сведения будут размещены на официальных сайтах учреждений и на портале системы образования г. Нижневартовска в рубрике «Прием в общеобразовательную организацию».

- За каждой школой закреплены определенные микрорайоны. Данный перечень будет утвержден в январе 2020 года постановлением администрации города и размещен на сайтах школ. С декабря 2020 года преимущество на зачисление в школу появилось у детей, чьи родные братья и сестры обучаются в данной организации, сказал директор департамента.

Отметим, в департаменте образования администрации города организована горячая линия по приему детей в 1 класс по телефонам: 43-45-22, 43-75-81.

ИСТОЧНИК KP.RU