2020-01-01T11:14:10+03:00
Происшествия

В Нижневартовске с наркотиками задержаны двое мужчин

Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске с наркотиками задержаны двое мужчинВ Нижневартовске с наркотиками задержаны двое мужчинФото: pixabay.com
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Оперативники из Нижневартовска задержали двух мужчин, у которых при себе имелись запрещенные вещества.

По данным УМВД ХМАО, 38-летний житель Мегиона прибыл в Нижневартовск по личным делам и в это время пытался распространить наркотики, однако был задержан сотрудниками полиции. В кармане у наркодилера был обнаружен пакетик с неизвестным содержимым.

Эксперты подтвердили, что вещество наркотическое общей массой 1,256 грамма. Второй 32-летний мужчина был задержан со свертком во время поиска «закладки». Исследование изъятого показало, что вес наркотика составляет 0,998 грамма.

В настоящее время в отношении обоих фигурантов за хранение и распространение наркотиков возбуждены уголовные дела. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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