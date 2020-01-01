1 Янв. 2020 2020-01-01T07:47:07+03:00

Погода в Югре 1 января 2020 года: сильный снегопад и ветер. Фото с сайта администрации Сургута

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В среду 1 января в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, местами метель. Ветер: от южного до западного 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -12, -17° градусов.

В Ханты-Мансийске пасмурно, снегопад, ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -11 градусов.

В Сургуте облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -12 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер юго-восточный, южный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU