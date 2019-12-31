Житель Радужного предстанет перед судом за крупную партию наркотиков

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-31T08:27:28+03:00

У него нашли более ста грамм «синтетики»

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Прокуратура Радужного обвиняет 38-летнего местного жителя по статьям «Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере», а также «Легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления».

По данным прокуратуры ХМАО, в марте 2019 года обвиняемый получил партию синтетических наркотиков для продажи на территории Радужного. Часть запрещенных веществ он сбыл пяти лицам, оставшуюся - разместил в «тайниках-закладках» для дальнейшей продажи.

Отмечается, что довести задуманное до конца злоумышленник не смог. Наркосбытчика задержали у его дома сотрудники полиции в рамках проведения оперативных мероприятий. У него изъяли более 105 грамм запрещенных веществ

Кроме того, следствие установило, что для отмывания преступных денег обвиняемый приобрел сотовый телефон и автомобиль на сумму 650 тысяч рублей. Это обернулось для него дополнительной уголовной статьей по легализации денежных средств. На данный момент уголовные дела направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU