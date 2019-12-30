2019-12-30T16:10:57+03:00
Общество

Правительство Югры ищет того, кто построит мусорный полигон в Октябрьском районе

Капитальные вложения оцениваются в 887 миллионов рублей
Лидия Шумкова
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Полигон рассчитан на 35 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Фото с сайта Pixabay.comПолигон рассчитан на 35 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Фото с сайта Pixabay.com
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В Югре планируют построить к 2022 году межмуниципальный полигон для Нягани и поселений Октябрьского района. Рассчитан он будет на 35 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Пока же департамент промышленности Югры объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе. С победителем заключат концессионное соглашение по созданию и эксплуатации полигона. Прием заявок продлится до 19 февраля 2020 года.

Как отметили в департаменте, объем капитальных вложений в реализацию проекта оценивается в 887 миллионов рублей. По соглашению концессионер должен спроектировать и построить полигон, а затем эксплуатировать его. В составе объекта запланированы как сам полигон для твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс, так и специализированная техника, участок для захоронения и размещения непригодных для обработки отходов и многие другие объекты.

Всего к 2024 году в Югре планируют построить пять таких полигонов на условиях концессионных соглашений: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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