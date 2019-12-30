2019-12-30T15:54:19+03:00
Происшествия

В Югре подростки угнали автомобиль

Владелец машины забыл ее запереть и поплатился за это
Лидия Шумкова
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Угонщиков часто провоцирует беспечность владельцев транспортных средств. Фото с сайта Pixabay.comУгонщиков часто провоцирует беспечность владельцев транспортных средств. Фото с сайта Pixabay.com
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На прошлой неделе 22-летний югорчанин оставил свою «Ниву» во дворе дома, но, когда вернулся на парковку, автомобиля там не обнаружил. Парень обратился с заявлением об угоне в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Югры, подозреваемых удалось обнаружить быстро. Ими оказались двое подростков 14 и 15 лет. Предполагается, что юных угонщиков спровоцировала беспечность владельца «Нивы». Оказалось, что он не только не закрыл автомобиль, но и оставил в замке зажигания ключи.

- Не провоцируйте злоумышленников своим халатным отношением к сохранности транспортного средства. Выработайте у себя привычку контролировать окна, багажник, капот и дверцы машины. Это лишь некоторые простые правила, которые могут сохранить в целостности ваше транспортное средство, - напомнили о необходимости внимательного и бережного отношения к транспорту автоинспекторы Югры.

Всего за прошедшую неделю с 21 по 27 декабря сотрудники окружной Госавтоинспекции раскрыли 19 преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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