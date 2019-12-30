2019-12-30T15:16:29+03:00
Здоровье

В поселке Талинка открылось новое здание больницы

Врачи уже начали прием пациентов
Лидия Шумкова
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В просторном здании подготовлена вся необходимая диагностическая база. Фото администрации гп. ТалинкаВ просторном здании подготовлена вся необходимая диагностическая база. Фото администрации гп. Талинка
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Талинская врачебная амбулатория переехала в новое здание. 30 декабря пациентов начали принимать в просторном и комфортабельном здании больницы, где подготовлена необходимая диагностическая база. В январе в здании больницы начнет работу единый многоканальный телефон. А к концу первого квартала 2020 года поликлиника станет первой площадкой реализации пилотного проекта медицинских организаций Югры по оформлению «электронных» рецептов для льготных категорий граждан.

Как сообщили в администрации поселка, амбулатория оборудована кабинетами ультразвуковой и функциональной диагностики, кабинетами физиолечения, рентгеном, лабораторией, процедурным кабинетом. Здесь же функционирует дневной стационар. Совершенно новым направлением деятельности стало открытие дневного стационара для детей на пять койкомест.

Для жителей поселка работают врач общей практики, участковый терапевт, педиатры, акушер-гинеколог, стоматолог. А вот узких специалистов пока нет - для обследования жителей такие врачи будут приезжать из Нягани по графику.

По словам Ильмира Заманова, главного врача БУ «Няганская городская поликлиника», охрана здоровья населения является одной из важнейших задач, поэтому развитию медицины на местах придается особое значение.

- Мы будем стремиться к тому, чтобы функционирование врачебной амбулатории в этом просторном здании, стало новой вехой развития медицины на отдаленных территориях и удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи, -отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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