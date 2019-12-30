2019-12-30T14:12:00+03:00
Общество

В Югре почти 100% жителей имеют доступ к интернету

Ключевые цифры развития IT-отрасли региона назвали в окружном Депинформтехнологий
Лидия Шумкова
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Широкополосный доступ к сети Интернет обеспечен в 172 населенных пунктах Югры, а это 99,7% населения региона или полтора миллиона человек. В 2019 году доступ к интернету получили 3,5 тысячи жителей отдаленных поселков Березовского района: Сосьвы, Саранпауля, Ломбовожа и Няксимволя.

По словам специалистов Депинформтехнологий Югры, достигать 100% охвата экономически нецелесообразно. Так что для обеспечения доступа к интернету коренным малочисленным народам Севера, проживающим в отдаленных и труднодоступных районах округа, реализуется проект «IT-стойбище». В 2019 году в рамках этого уникального для России проекта связью обеспечили 1450 жителей, проживающих на 55 территориях традиционного природопользования, Березовского, Белоярского, Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов.

В 2020 году дополнительно планируется установить точки доступа еще на 13 объектах автономного округа. Возможность доступа к интернету получат в общей сложности 43,7% коренного малочисленного народа Севера, ведущего традиционный образ жизни на стойбищах.

Также, в следующем году в Югре планируется разработка регионального проекта «Искусственный интеллект» в рамках подобного федерального проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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