2019-12-30T13:44:09+03:00
Общество

Бывалый Пожарный и Крыса: в Сургуте пожарную часть украсили необычными скульптурами

Создавать снежные фигуры в канун Нового года – многолетняя традиция сургутских пожарных
Лидия Шумкова
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Снежные фигуры - Бывалый Пожарный и символ наступающего года – Крыса. Фото с сайта ГУ МЧС России по ХМАО-ЮгреСнежные фигуры - Бывалый Пожарный и символ наступающего года – Крыса. Фото с сайта ГУ МЧС России по ХМАО-Югре
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На фасаде 118-й пожарной части на улице Фармана Салманова появились снежные фигуры - Бывалый Пожарный и символ наступающего года – Крыса. Созданы они были по инициативе огнеборцев: в этом году идейным автором композиции стал пожарный Сергей Тарасов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, к созданию колоритных снежных фигур пожарные подошли мастерски.

- Число «30» и звезда МЧС символизируют 30-летие министерства по чрезвычайным ситуациям, которое будет отмечаться в следующем году, - уточнили в управлении.

Кстати, сургутские пожарные не в первый раз создают снежные скульптуры в канун новогодних праздников. Для них это уже многолетняя традиция: каждый год пожарные мастерят и раскрашивают символ года в перерывах между сменами. Так, в канун Нового года 2018 сургутские огнеборцы смастерили из снега Желтую Земляную Собаку и Веселого Снеговика в каске пожарного.

Шедевры пожарных к Новому году-2018. Фото с сайта ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Шедевры пожарных к Новому году-2018. Фото с сайта ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Особенно довольны созданными снежными фигурами ребятишки, которые каждый год с удовольствием приходят посмотреть и пофотографироваться с новой достопримечательностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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