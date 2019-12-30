СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-30T13:12:15+03:00

Мошенник из московского СИЗО выманивал деньги у югорчан Фото: Ольга Крыльцова

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В суд ушло уголовное дело в отношении мошенника, обманувшего жителей Радужного. Он совершал преступления из следственного изолятора Москвы.

Ранее осужденный за аналогичные преступления мужчина звонил из СИЗО на различные номера, чтобы выманить деньги.

В разговорах с он представлялся их близким родственником и сообщал, что попал в дорожно-транспортное происшествие. Он просил денег, чтобы решить проблемы.

В результате трое жителей Радужного причинен материальный ущерб на сумму 200 тыс. рублей.

Довести свой преступный умысел до конца в отношении еще троих на хищение у них 200 тысяч рублей мошенник не смог, поскольку граждане приняли меры к отмене банковских переводов злоумышленнику.

Материалы уголовного дела направлены в Радужнинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU