2019-12-30T11:11:05+03:00
Общество

Югорские врачи в костюмах Дедов Морозов поздравляют пациентов

МЕдики пожелали им здоровья и вручили новогодние подарки
Анна Полякова
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Югорские врачи в костюмах Дедов Морозов поздравляют пациентов Фото: dzhmao.ruЮгорские врачи в костюмах Дедов Морозов поздравляют пациентов Фото: dzhmao.ru
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Медработники Нижнесортымской участковой больницы выступают в роли добрых волшебников. В учреждении сложилась традиция 31 декабря поздравлять маленьких пациентов, находящихся на лечении и приходящих на прием, с наступающим Новым годом.

Дети с нетерпение ждут Дедушку Мороза и Снегурочку. В преддверии Нового 2020 года дружный коллектив больницы принял решение поздравить всех жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО, врачи педиатры и терапевты, переодевшись в новогодние костюмы, посетили пациентов, пожелали им здоровья и душевного тепла, вручили новогодние подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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