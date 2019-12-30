СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-30T10:44:05+03:00

Югорчане подарили мошенникам к Новому году больше миллиона рублей Фото: Ольга Крыльцова

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В Югре за минувшие дни зарегистрировано 24 факта мошенничества и краж с банковских карт. Большинство из них совершены дистанционным способом. Пострадавшие перевели злоумышленникам более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Примечательно, что среди пострадавших больше мужчин среднего возраста.

Это жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Урая, Лангепаса, Мегиона, Югорска, Сургутского, Советского, Белоярского, Нижневартовского, Октябрьского и Кондинского районов, сообщили УМВД России по ХМАО – Югре.

Самой крупной суммы лишилась 35-летняя жительница Октябрьского района. Ей позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что на имя женщины был оформлен кредит и предложил отменить заявку. Обманом мошенник завладел личными данными. Затем с помощью мобильного приложения, синхронизировал мобильные устройства и, оформив кредит на имя женщины, похитил с ее банковских счетов более 500 тысяч рублей.

В Нижневартовском районе местная жительница 1962 года рождения заказала в интернет-магазине «Вещи с Европы» два праздничных костюма на 3280 рублей. Открыв посылку, она она обнаружила, что отправили несоответствующий товар – две марлевые ночные рубашки и песок.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU