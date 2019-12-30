2019-12-30T09:38:02+03:00
Общество

В новых микрорайонах Нижневартовска построят четыре билдинг-детсада

Мини-садики рассчитаны на 35 воспитанников
Анна Полякова
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В новых микрорайонах Нижневартовска построят четыре билдинг-сада Фото: n-vartovsk.ruВ новых микрорайонах Нижневартовска построят четыре билдинг-сада Фото: n-vartovsk.ru
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В Нижневартовске в апреле 2020 года сдадут в эксплуатацию детский ясли-сад, расположенный в доме №3 по улице Салманова (26 микрорайон). В мае в рамках госпрограммы «Сотрудничество» он будет приобретен у инвестора.

Кроме этого, в новых кварталах запланировано строительство еще четырех билдинг-садов по 35 мест каждый. Они появятся в 31-А и 32 микрорайонах. Напомним, проект «Билдинг-сад» – один из вариантов предоставления услуг дошкольного образования.

Такие мини-детсады пользуются популярностью у жителей Ниднревартовска. Главная особенность в том, что они находятся буквально в доме проживания семей. Такие учреждения в городе начали открывать с 2015 года. Это одно из перспективных направлений развития дошкольного образования. Нижневартовск – один из первых муниципалитетов автономного округа, где приступили к реализации идеи малокомплектных дошкольных групп на первых этажах жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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