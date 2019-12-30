СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-30T11:33:54+03:00

ЮНИДО и Югра договорились о сотрудничестве в сфере предпринимательства Фото: pixabay.com

Это открывает новые перспективы для региона

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Посол доброй воли ООН по промышленному развитию организации ЮНИДО Вероника Пешкова посетила Ханты-Мансийский автономный округ с рабочим визитом, который стал началом сотрудничества. По данным пресс-службы правительства Югры, она встретилась с органами госвласти региона, предпринимателями, представителями технопарка и фонда развития Югры.

Так, в ходе встречи с замгубернатора Алексеем Забозлаевым Вероника Пешкова обсудила перспективы сотрудничества региона и ЮНИДО. Стороны рассмотрели возможность проведения форума креативных индустрий в ХМАО.

На встрече с членами югорской торгово-промышленной палаты были обсуждены аспекты сотрудничества регионального предпринимательского сообщества с ЮНИДО в сфере промышленного развития.

Предприниматели Югры рассматривают ЮНИДО в качестве выхода на глобальный рынок. По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве в сфере развития в регионе женского предпринимательства.

Отметим, что учреждение ЮНИДО является глобальной площадкой для развития экономических возможностей. Оно объединяет на одной площадке 170 стран мира. Деятельность организации сконцентрирована на достижении технического сотрудничества, а также развития технологий и инноваций.

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ИСТОЧНИК KP.RU