Региональный оператор откроет новогоднюю горячую линию

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-30T08:48:37+03:00

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С 1 по 8 января региональный оператор организует дежурную горячую телефонную линию. По информации «Югра-Экология», линия послужит для предупреждения внештатных аварийных ситуаций и обеспечению бесперебойной работы сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов.

- Обычно перед праздниками все хозяйки проводят генеральную уборку и выбрасывают ненужный хлам, а магазины работают в усиленном режиме, помогая накрыть праздничные столы и выбрать подарки под елку. Все это способствует увеличению отходов на контейнерных площадках в конце декабря. Региональный оператор принимает меры для поддержания чистоты в эти хлопотные дни. Мы не останавливаем работу ни в один из праздничных дней. Сотрудники будут принимать звонки от горожан при возникновении внештатных ситуаций, - пояснил руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

Жители округа в случае неудовлетворительной или несвоевременной уборки отходов из контейнерных площадок в праздничные дни могут сообщить информацию дежурному диспетчеру по телефону 8 950 526 28 11.

Отмечается, что а свою очередь региональный оператор просит жителей Югры не оставлять свои машины возле контейнерных площадок. Это затрудняет работу спецтехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU