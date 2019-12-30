Нефтяников Югры заставили через суд восстановить загрязненный участок леса

СЕГОДНЯ 07:51 2019-12-30T07:51:11+03:00

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Нефтеюганские следователи провели проверку в «РН-Юганскнефтегаз». Как сообщает прокуратура ХМАО, поводом для проверки стало неисполнение требований природоохранного законодательства.

Установлено, что компания своевременно не провела необходимые мероприятия по восстановлению естественного состояния лесного участка. Территория была загрязнена нефтепродуктами.

Отмечается, что межрайонный прокурор обратился в суд с требованием возложить на нефтедобывающую компанию обязанность устранить нарушения. Теперь нефтедобытчики будут обязаны провести на участке рекультивационные работа.

Иск прокурора удовлетворен. Добавим, что исполнение решения контролируется в установленном порядке. В случае, если компания проигнорирует исполнение природоохранного законодательства вновь, то ей будет грозить дальнейшее разбирательство в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU