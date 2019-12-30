СЕГОДНЯ 06:01 2019-12-30T06:01:40+03:00

Погода в Югре 30 декабря: ветрено и морозно Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -28 градусов

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В понедельник, 30 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -23, -28 градусов, днем -14, -19 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -17, -19 градусов.

В Сургуте станет малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный 10-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -20, -21 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит -21, -23 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU