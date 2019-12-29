2019-12-29T22:26:16+03:00
Общество

Сайт Ханты-Мансийска стал лучшим в окружном рейтинге

При оценке конкурсная комиссия учитывала информационную открытость
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации городаФото пресс-службы администрации города
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Официальный портал органов местного самоуправления Ханты-Мансийска вошел в список победителей конкурса на лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования Югры.

Данный конкурс проводится окружным департаментом информационных технологий и цифрового развития и помогает выявить сайты, на которых наиболее качественно, доступно и оперативно размещается информация о деятельности органов власти.

При оценке конкурсная комиссия учитывала информационную открытость, доступность для слабовидящих, корректность публикации открытых данных и их актуальность, а также соответствие законодательству.

Лучший официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа определялся по 46 критериям. Максимальные 79 баллов в этой номинации получили 19 сайтов: Ханты-Мансийска, Лангепаса, Мегиона, Нижневартовска, Покачей, Пыть-Яха, Радужного, Сургута, Урая, Югорска, Когалыма, а также Белоярского, Березовского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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