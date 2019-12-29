2019-12-29T21:46:28+03:00
Общество

«Елка желаний» продолжает исполнять желания юных югорчан

Заветный планшет вручили маленькому жителю Нижневартовска
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации городаФото пресс-службы администрации города
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Всероссийская акция «Елка желаний» продолжает шагать по Югре. Накануне, 28 декабря, в Нижневартовске, состоялось вручение подарка четверокласснику Максиму Панасюку.

Заветный подарок – планшет по поручению Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова мальчику вручил главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УрФО Дмитрий Кузьменко.

По словам мамы ребят Елены Александровны, подарок оказался неожиданным и очень приятным. Максим любит рисовать и с помощь планшета может разнообразить хобби.

От имени главы города Василия Тихонова заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации муниципалитета Максим Коротаев поздравил семью Панасюк с наступающими Новым годом и Рождеством и вручил сладкие подарки Максиму и его младшей сестре Ане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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