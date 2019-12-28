2019-12-28T21:16:14+03:00
Экономика

Сургут стал лидером в рейтинге округа по развитию инициативного бюджетирования

Муниципалитет получил грант в размере 11 миллионов рублей
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города СургутаФото пресс-службы администрации города Сургута
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Грант в размере 11 миллионов рублей получит Сургут, ставший лидером окружного рейтинга по развитию практик инициативного бюджетирования. В городе растет количество граждан, вовлеченных в проект «Бюджет Сургута Online».

Сургутяне принимают участие в формировании и распределении бюджета. В этом году воплощены в жизнь семь общественных инициатив по улучшению жизни в городе, победивших по итогам народного голосования, отметили в пресс-службе муниципалитета.

В Сургуте провели городскую профилактическую акцию против выпадения детей из окон «Ангел-Хранитель», создали кинотеатр и музей под открытым небом - художники преобразили стены 15 трансформаторных подстанций и технических помещений на территории города.

= Очень рады, что жители заинтересовались проектом. Для его популяризации разработан логотип «Бюджет Сургута Online», который мы устанавливаем на всех объектах, созданных в рамках проекта. Еще 47 идей сургутяне предложили в этом году, в интернет-голосовании за лучший проект приняли участие 25 тысяч человек. Проекты-победители станут известны в начале следующего года, - рассказала заместитель главы города Анна Шерстнева

Победителей утвердит «Народный совет» из числа жителей города с учетом результатов народного голосования. Для претворения в жизнь лучших общественных инициатив из бюджета города выделено 25 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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