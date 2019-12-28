2019-12-28T17:19:52+03:00
Общество

Югорские спасатели переведены в режим повышенной готовности

В преддверии новогодних каникул МЧС работает в усиленном режиме
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС по ХМАО-ЮгреФото пресс-службы главного управления МЧС по ХМАО-Югре
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Весь личный состав главного управления МЧС по Югре и территориальных подразделений переведен на усиленный вариант несения службы. Это ежегодная мера принимается с целью обеспечения безопасности жителей округа в период новогодних и рождественских каникул.

- С целью обеспечения безопасности населения и устойчивости систем жизнеобеспечения в период новогодних праздников в Югре создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС в количестве 4821 человек и 2710 единиц техники, в том числе от МЧС России 680 человек и 195 единиц техники, - отметили в окружном управлении МЧС.

Там добавили, что ежесуточно безопасность югорчан обеспечивают 1650 человек личного состава и 529 единицы техники. В полную боевую готовность приведены силы и средства аэромобильной группировки, оперативной группы и оперативного штаба Главного управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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