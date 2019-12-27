В Югре усилят патрулирование охотничьих угодий округа

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-27T15:26:18+03:00

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Профилактическое мероприятие «Операция «Лось»» стартовала в Ханты-Мансийском автономном округе для эффективного охотничьего надзора в связи с окончанием сезона охоты на этих животных. Как сообщает региональный природнадзор, предупреждение, выявление и пресечение фактов браконьерства на копытных животных – очень важная задача.

Запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий региона государственными инспекторами природнадзора. Помогать им будут сотрудники правоохранительных органов и охотничьи инспектора. Также оказывать всевозможное содействие поручено целому списку различных ведомств.

Оперативные профилактические мероприятия будут проходить с 13 января по 2 февраля 2020 года. Итоги будут подведены 9 февраля 2020 года и размещены на сайте службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды и объектов животного мира Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU