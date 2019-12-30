Наталья Комарова поздравила жителей Югры с наступающим Новым годом
Губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Комарова поздравила жителей региона с наступающим 2020 годом. В своём новогоднем обращении к землякам глава региона подчеркнула, что в Югре берегут прошлое и берут ответственность за будущее. Особенно это важно в Год памяти и славы, который пройдёт в России в 2020 году в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
- Дорогие югорчане! Мои пожелания для Вас на Новый год. Нарядите ёлку, украсьте лица улыбкой. Найдите, пожалуйста, время, уделите внимание семье, навестите родителей, порадуйте их успехами. Помогите тому, кто нуждается в Вашей помощи. Наполните сердце любовью. До встречи в 2020 году. С Новым годом, Югра! – поздравила югорчан Наталья Комарова.
«Комсомольская правда – Югра» присоединяется к поздравлениям Натальи Владимировны и желает своим читателям удачного Нового года.
Поздравление губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой с Новым 2020 годом.
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