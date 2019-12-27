Конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» стартовал в Югре

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-27T12:04:26+03:00

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Начался приема заявок на всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы». Об этом информирует департамент образования и молодежи Югры.

Отметим, что «Большие вызовы» — это масштабное мероприятие для школьников, занимающихся научной или исследовательской деятельностью. Старшеклассникам необходимо оформить свои идеи и наработки в проект и представить его жюри.

Отбор включает в себя региональный и дистанционный. Они проходят параллельно. Региональный будет проходить в два этапа: отборочный (дистанционный) этап с 3 по 29 февраля 2020 и финальный (очный) с 21 по 27 марта 2020.

На региональном этапе конкурсными направлениями станут такие как: беспилотный транспорт, искусственный интеллект, нейротехнологии, новые материалы и другие.

Оценивать работы будут по анализу существующих решений и методов, методике работы. При этом основной критерий - уровень самостоятельности работы, а также качество результата проекта.

Заключительный этап будет состоять из двух туров - выполнение задания от экспертных комиссий и индивидуальное собеседование. Итоги конкурса будут объявлены 15 мая 2020 года. Для участия необходимо подать заявку на сайте. Заявки принимаются до 1 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU