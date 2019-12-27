Следователи Пыть-Яха заблокировали сайты с продажей водительских удостоверений

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-27T11:34:18+03:00

Если владельцев ресурсов найдут, то им грозит уголовная ответственность

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Правоохранители Пыть-Яха в ходе мониторинга интернета нашли шесть ресурсов с продажей водительских удостоверений без прохождения обучения и сдачи экзаменов. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, выдача водительского удостоверения возможна только в четко установленном порядке. Для этого нужно пройти профессиональное обучение, успешно сдать экзамены и не иметь серьезных медицинских противопоказаний.

Добавим, что федеральный закон «О защите информации» запрещает распространение подобных данных о продаже. За их публикацию предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.

Прокурор Пыть-Яха обратился в суд с заявлением о признании сайтов запрещенными в России. На данный момент доступ к интернет-ресурсам ограничен.

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ИСТОЧНИК KP.RU