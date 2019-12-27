2019-12-27T10:41:59+03:00
Общество

Суд Когалыма помог десяти семьям переехать из аварийного дома в новые квартиры

Не обошлось без вмешательства окружной прокуратуры
Руслан Савинов
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Десять когалымских семей благодаря решению суда смогли переехать из аварийного дома. Фото прокуратуры ХМАО.Десять когалымских семей благодаря решению суда смогли переехать из аварийного дома. Фото прокуратуры ХМАО.
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Следователи Когалыма проверили обращение местных жителей о нарушении жилищных прав. Итоги проверки сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 10 семей из 38 человек проживали в многоквартирном доме, который в 2014 году межведомственная комиссия признала аварийными и подлежащими сносу. Несмотря на это администрация Когалыма не торопилась предоставить им жилые помещения по договору социального найма.

Чиновники определили срок расселения дома на 2023-2025 годы. Заявители с семьями жили в ветхом здании, подвергая опасности свое здоровье и жизнь.

По требованию прокуратуры суд возложил на местную администрацию обязанность предоставить благоустроенное жилье. К данному моменту судебные решения исполнены, десять семей получили положенные им квартиры. Теперь они могут не переживать за свое благополучие и здоровье в новом доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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