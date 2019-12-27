СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-27T08:03:33+03:00

За осенний призыв в вооруженные силы РФ отправились более две тысячи югорчан Фото: pixabay.com

Большинство из них попали в сухопутные войска

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В окружной столице подвели итоги осенней призывной кампании. По информации правительства ХМАО, задание штаба центрального военного округа перевыполнено на 4 процента.

- Всего в Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы из округа направлено 1764 человека. Большинство из них, более 800 человек, попали в сухопутные войска. Военно - космические силы пополнили более 190 человек, военно-морской флот – более 100 человек. В войска национальной гвардии призвано более 200 человек, - рассказал военный комиссар Югры Денис Буров.

Отмечается, что как и в предыдущие призывы, все были обеспечены военной формой, жетонами с личными номерами. В рамках соцпроекта «Позвони маме» всем призывникам выдали сим-карты с особым тарифным планом.

Добавим, что по словам членов комиссии, растет качество подготовки призывников: за 2019 год 1172 человека приняли участие в выполнении нормативов ГТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU