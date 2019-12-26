2019-12-26T15:31:12+03:00
Общество

В Югре подвели предварительные итоги операции «Ель» в 2019 году

Пока что выявлено семь фактов незаконной рубки
Руслан Савинов
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Подвели предварительные итоги операции «Ель» в 2019 году. Фото природнадзора ХМАО.Подвели предварительные итоги операции «Ель» в 2019 году. Фото природнадзора ХМАО.
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С 16 декабря 2019 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа проходят мероприятия по охране молодых хвойных деревьев. Итоги операции «Ель» сообщает пресс-служба природнадзора Югры.

Через СМИ население региона был проинформировано о порядке и местах заготовки новогодних елей. Неоднократно сообщалось о местах организации елочных базаров.

Отмечается, что природнадзор и полиция ХМАО создали 11 стационарных постов, 44 совместные мобильные группы. Государственные лесные инспектора провели 85 рейдов.

По итогам работы на данный момент выявлено семь случаев незаконной рубки деревьев. Под топор попали 14 хвойных. Составлено шесть протоколов об административном правонарушении. Вскоре по делам пройдет рассмотрение. Устанавливаются размеры причиненного вреда для предъявления претензий о компенсациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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