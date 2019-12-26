Сургутский хлеб появился на полках еще одной крупной федеральной сети

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-26T14:33:35+03:00

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В декабре продукция сургутского хлебозавода появилась на полках еще одной крупной торговой сети. Как отмечает городская администрация, теперь товары всех крупных местных производителей «Сделано в Сургуте» можно купить в федеральных сетях города.

- Этому событию предшествовала длительная кропотливая работа. Поставка в крупные торговые центры нашей продукции не означает, что мы ориентируемся только на экономические показатели. В первую очередь, мы делаем это для того, чтобы обеспечить местной продукцией все крупные торговые центры, места массового посещения людей, чтобы она стала еще доступнее. Мы являемся муниципальным предприятием, и наша задача, прежде всего, обеспечение социально-значимой продукций всего населения города. Мы стараемся выполнять ее в полном объеме при поддержке администрации города – рассказал начальник отдела сбыта сургутского хлебозавода Дмитрий Патласов.

Добавим, что проект «Сделано в Сургуте» администрация реализует для продвижения товаров местных производителей. Под одним знаком качества удалось объединить уже более полусотни компаний. К сотрудничеству с федеральными сетями готовы еще двадцать компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU