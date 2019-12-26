В Югре подведены итоги интернет-фестиваля «Я сердцем вижу мир»

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-26T13:48:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Югре подвели итоги интернет-фестиваля художественного творчества «Я сердцем вижу мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья. По данным регионального департамента культуры, интернет-фестиваль проводился всю прошлую неделю в рамках проекта арт-терапии «Света и добра!».

В составе жюри были ведущие деятели культуры и искусства ХМАО, представители соцучреждений, а также общественные деятели. Результаты голосования выявили победителей в четырех номинациях.

Так, в номинации «Инструментальное исполнительство» лауреатом I степени стал вартовчанин Иван Домрачев. Победа в номинации «Декоративно-прикладное творчество» тоже досталась вартовчанам - Александру Антоненко и Фазылову Анар Анар оглы.

Все победители конкурса получили дипломами. С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте регионального департамента культуры.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU