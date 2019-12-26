2019-12-26T12:09:24+03:00
Спорт

За год югорские спортсмены завоевали более двух тысяч медалей

В подсчетах учтены всероссийские и международные награды
Руслан Савинов
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За год югорские спортсмены завоевали более двух тысяч медалей. Фото департамента спорта ХМАО.За год югорские спортсмены завоевали более двух тысяч медалей. Фото департамента спорта ХМАО.
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В 2019 году спортсмены Югры завоевали 2 220 медалей всероссийских и международных соревнований. Триста из них в копилку автономного округа добыли участники с ограниченными возможностями здоровья, сообщает департамент физкультуры и спорта округа.

- Основным показателем успешности является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Это возможно через мотивацию населения, спортивно-массовую работу на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечение в подготовку нормативов ГТО, — рассказала замдиректора регионального департамента спорта Софья Конух.

В 2019 году число выполнивших нормативы ГТО увеличилось на тридцать тысяч человек. Отныне в регионе 125 тысяч человек являются претендентами на получение заветных знаков. Уходящий год был также весьма результативным по итогам различных фестивалей.

- В этом году автономный округ приобрел почти 50 комплектов спортивного оборудования для оснащения объектов шаговой доступности и муниципальных центров тестирования ГТО, - подвела итог Софья Конух.

Одним из главных событий региона признано появление в регионе двух новых крупных спортивных комплексов в Югорске и Мегионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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