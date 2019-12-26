В Березовском районе открылся новый детский сад

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-26T12:03:56+03:00

Учреждение начнет принимать юных воспитанников уже с января

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В Саранпауле Березовского района торжественно открыли детский сад «Олененок». Церемония состоялась накануне, 25 декабря. По сообщению администрации района, учреждение стало по-настоящему долгожданным подарком для местных жителей.

Здание имеет два этажа. Его общая площадь 1380 квадратных метров. В детсаду разместят три группы на 60 мест со спальнями, игровыми комнатами, музыкальными классами, столовой и спортзалом.

- Завершение строительства стало возможным благодаря работе слаженной команды в лице администрации Березовского района, комитета образования, управления капитального строительства, администрации города и прочим организациям, - поделился глава сельского поселения Саранпауль Павел Артеев.

Уже с 9 января 2020 года малыши пойдут в новый детсад. Отмечается, что строительство объекта удалось осуществить благодаря реализации нацпроекта «Образование».

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ИСТОЧНИК KP.RU