Сургутские младшеклассники вновь остались дома из-за низкой температуры

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-26T09:17:55+03:00

Но от домашнего задания их никто не освобождал

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В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 26 декабря, в школах Сургута отменены занятия для учеников 1 - 4 классов первой смены. Информацию об этом предоставил сервис «Aktirovki.ru».

Уроки отменяются в соответствии со шкалой, которая утверждена городским департаментом образования. При объявлении актировки учитывают не только температуру воздуха, но и скорость ветра.

- При температуре -30 и скорости ветра 1-2 м/с – отменяются занятия с 1 по 4 класс, - пояснила начальник отдела метеопрогнозов окружного гидрометцентра Ольга Андреева.

Отметим, что разработан специальный сервис по информированию жителей региона о неблагоприятных погодных условиях и актированных днях. Он доступен в мобильном приложении «Госуслуги Югры» на специальной вкладке «Актированные дни». Приложение разработано для установки на все популярные мобильные платформы.

Также важно добавить, что при объявлении актированного дня материалы уроков, домашние задания для учеников школы размещаются на сайте образовательной организации, а также в электронном дневнике.

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ИСТОЧНИК KP.RU