«Зимняя сказка» Урая подвела итоги

СЕГОДНЯ 07:07 2019-12-26T08:08:39+03:00

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Ежегодный смотр-конкурс «Зимняя сказка» закончился в Урае в преддверии новогодних и рождественских праздников. Результаты смотра сообщает городская администрация.

Конкурсанты украсили территории своих организаций разнообразной новогодней атрибутикой: снежными скульптурами, фигурами, иллюминацией, елями.

Накануне конкурсная комиссия, состоящая из представителей художественного совета Урая посетила и оценила все объекты участников «Зимней сказки». Они и определили победители во всех номинациях.

Так, например, распределились места в категории «Лучшее новогоднее оформление образовательных и медорганизаций»: 1 место – детский сад № 12, 2 место – детский сад №10 «Снежинка», 3 место - «Детский сад № 14».

Также были номинации, отмечавшие лучшие офисные здания и объекты предпринимателей. Все участники были награждены дипломами и ценными призами на совете руководителей Урая.

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ИСТОЧНИК KP.RU