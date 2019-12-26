Жителей Югры приглашают к участию в конкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-26T06:22:45+03:00

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Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов России» начал прием заявок. По данным регионального правительства, заявки принимаются до 15 февраля 2020 года.

Конкурс проводят для сохранения и развитие культурного многообразия, создания уникальной площадки для сплочения разных национальностей и вероисповеданий. Участниками могут стать мамы и дети любого возраста без ограничений. В фотосессиях могут также участвовать папы, бабушки, дедушки.

Национальные костюмы народов страны для фотосессии конкурсанты выбирают самостоятельно. Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте.

Торжественное подведение итогов состоится 1 марта 2020 года в Москве. На экспозиции представят работы финалистов и назовут имена десяти победителей. Также появится каталог фоторабот.

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ИСТОЧНИК KP.RU