Киберволонтеры Сургута получили заслуженные награды

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-25T15:13:13+03:00

В их рядах уже более тысячи участников

Изменить размер текста: A A

Лучшие киберволонтерские движения Сургута были отмечены наградами имени Вадима Шувалова. Об этом сообщает городская администрация.

- Потребность сориентировать детей в сети и научить их правильно использовать интернет-ресурсы с каждым днем только растет. Кибердружинники отлично справляются с этой задачей. Сегодня киберволонтерством занимается более 1200 человек, – обратилась к участникам директор городского департамента образования Ирина Замятина.

Координатор проекта «Кибердружина» Григорий Пащенко рассказал, что участники движения регулярно мониторят закрытые форумы.

- Оттуда они черпают информацию, откуда идет наркотрафик, кто продает детскую порнографию. Собранные данные передают в правоохранительные органы.

Отмечается, что за девять месяцев кибердружинники проверили почти семнадцать тысяч интернет-источников. Члены движения выявили более тысячи опасных ресурсов, часть из которых уже недоступны пользователям.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU