2019-12-25T10:54:51+03:00
Общество

Короля и королеву молодежи выбрали на балу в Сургутском районе

Участники остались под большим впечатлением от красочного мероприятия
Руслан Савинов
Поделиться:
Короля и королеву молодежи выбрали на балу в Белом Яру. Фото думы ХМАО.Короля и королеву молодежи выбрали на балу в Белом Яру. Фото думы ХМАО.
Изменить размер текста:

В поселении Белый Яр Сургутского района состоялся молодежный бал, традиционно проводимый в преддверии Нового года. Особо важной частью мероприятия стали выборы короля и королевы костюмированного действа.

По словам участников мероприятия, атмосфера предновогоднего события была уникальной: пышные платья, нарядные костюмы, танцы с реверансом и поклонами, демонстрация светских обычаев.

Кавалеры и дамы демонстрировали свое мастерство в хореографии, красноречии, сообразительности, а также знание этикета, сообщает пресс-служба окружной думы. Был определен уровень подготовленности каждой из более чем двадцати пар.

В конце бала региональные парламентарии совместно с замглавы поселения Жасминой Саидовой вручили всем участникам призы и подарки в различных номинациях. Завершился бал молодежи выбором короля и королевы.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчане продолжают получать посылки с песком вместо заказанных товаров
Сайты с продажей фальшивых паспортов заблокировали правоохранители Югорска
За год Сургутской район потратил 6 млн рублей на решение вопроса бездомных собак
Короля и королеву молодежи выбрали на балу в Сургутском районе
Двое человек погибли в аварии на трассе в Кондинском районе
Югру признали лидером по развитию социального предпринимательства
Готовятся к Новому году? В Югре участились кражи продуктов и ювелирных изделий
Тюменцам рассказали, как уберечь пожилых родителей от мошенников
Житель Нягани хранил в бане почти 130 граммов травы похожей на коноплю
Пост президента «Спасения Югры» вновь заняла Людмила Алферова
Обвиняемый в убийстве трехлетней дочери в Нефтеюганске заключен под стражу
Интерактивная карта безопасности появилась в Сургуте
«Кубок Содружества» по боксу завершился в Ханты-Мансийске
Двенадцать урайских семей одновременно стали счастливее
«Воображариум 5» стартовал в столице Югры