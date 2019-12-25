Короля и королеву молодежи выбрали на балу в Сургутском районе

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-25T10:54:51+03:00

Короля и королеву молодежи выбрали на балу в Белом Яру. Фото думы ХМАО.

Участники остались под большим впечатлением от красочного мероприятия

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В поселении Белый Яр Сургутского района состоялся молодежный бал, традиционно проводимый в преддверии Нового года. Особо важной частью мероприятия стали выборы короля и королевы костюмированного действа.

По словам участников мероприятия, атмосфера предновогоднего события была уникальной: пышные платья, нарядные костюмы, танцы с реверансом и поклонами, демонстрация светских обычаев.

Кавалеры и дамы демонстрировали свое мастерство в хореографии, красноречии, сообразительности, а также знание этикета, сообщает пресс-служба окружной думы. Был определен уровень подготовленности каждой из более чем двадцати пар.

В конце бала региональные парламентарии совместно с замглавы поселения Жасминой Саидовой вручили всем участникам призы и подарки в различных номинациях. Завершился бал молодежи выбором короля и королевы.

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ИСТОЧНИК KP.RU