Короля и королеву молодежи выбрали на балу в Сургутском районе
В поселении Белый Яр Сургутского района состоялся молодежный бал, традиционно проводимый в преддверии Нового года. Особо важной частью мероприятия стали выборы короля и королевы костюмированного действа.
По словам участников мероприятия, атмосфера предновогоднего события была уникальной: пышные платья, нарядные костюмы, танцы с реверансом и поклонами, демонстрация светских обычаев.
Кавалеры и дамы демонстрировали свое мастерство в хореографии, красноречии, сообразительности, а также знание этикета, сообщает пресс-служба окружной думы. Был определен уровень подготовленности каждой из более чем двадцати пар.
В конце бала региональные парламентарии совместно с замглавы поселения Жасминой Саидовой вручили всем участникам призы и подарки в различных номинациях. Завершился бал молодежи выбором короля и королевы.
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ИСТОЧНИК KP.RU