2019-12-25T10:06:22+03:00
Общество

Югру признали лидером по развитию социального предпринимательства

В регионе работают более тысячи социально ориентированных организаций
Руслан Савинов
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Югру признали лидером по развитию социального предпринимательстваЮгру признали лидером по развитию социального предпринимательстваФото: pixabay.com
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При оценке результатов «дорожной карты» по обеспечению доступа НКО к предоставлению услуг в 2019 году отмечено, что Югра остается лидером среди регионов России по развитию социального предпринимательства. Как сообщает правительство ХМАО, об этом стало известно на заседании комиссии по развитию экономики.

- Из всех некоммерческих организаций, зарегистрированных в автономном округе, почти половина – 1063 из 2300 – социально ориентированные. По предварительной оценке, в 2019 году общий объем бюджетных средств, преданных негосударственным организациям по контрактам на оказание услуг в социальной сфере, составил 3 миллиарда рублей, – подчеркнул замглавы региона Геннадий Бухтин.

- В 2019 году на исполнение негосударственным организациям передается 50 услуг. Больше всего – 21 услуга – в сфере социального обслуживания, в сфере культуры 8, спорта – 7, образования – 6, здравоохранения – 5, занятости населения – 3, - сообщила директора окружного департамента экономического развития Лариса Шанаурина.

Она подчеркнула, что доля негосударственных поставщиков соцуслуг постоянно растет. В текущем году она достигла 41% от общего количества поставщиков в этой сфере.

Участники комиссии поддержали предложение работать не только над увеличением количества передаваемых услуг социальным предпринимателям, но и контролировать качество их исполнения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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