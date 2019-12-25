СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-25T08:48:34+03:00

Обвиняемый в убийстве трехлетней дочери в Нефтеюганске заключен под стражу. Фото СУ СК по ХМАО.

Изменить размер текста: A A

Следователи Нефтеюганского межрайонного отдела добились взятия под стражу 34-летнего местного жителя, убившего свою дочь и мучившего вторую. Как сообщает СУ К по ХМАО, мужчину обвиняют по статьям «Истязание путем систематического нанесения побоев в отношении двух несовершеннолетних» и «Убийство малолетнего».

Как уже сообщалось ранее, по версии следствия, упомянутый мужчина в декабре текущего года неоднократно избивал своих четырех - и трехлетнюю дочерей. Роковым вечером 21 декабря 2019 года он в состоянии алкогольного опьянения нанес трехлетней малышке множественные удары по голове и телу. Девочка скончалась на следующий день.

Громкое дело находится на особом контроле правоохранительных органов. Следствие продолжается.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нефтеюганске отец насмерть забил трехлетнюю дочь на глазах у сестренки

Пустые бутылки из под алкоголя, мат и запах спиртного. Трехлетняя малышка вместе со старшей сестрой вышли на кухню, где за столом сидели отец и новая мама. Шум детей привел в ярость отца, и он обрушил на родную дочь град тумаков. Малышка затихла, как оказалось, навсегда (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU