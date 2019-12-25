2019-12-25T08:55:07+03:00
Общество

Интерактивная карта безопасности появилась в Сургуте

По ней можно отслеживать показатели работы отделов полиции города
Руслан Савинов
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Интерактивная карта безопасности появилась в Сургуте. Фото администрации города.Интерактивная карта безопасности появилась в Сургуте. Фото администрации города.
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Показатели работы сургутских отделов полиции по различным видам правонарушений теперь можно отслеживать на интерактивной карте безопасности города. По данным администрации Сургута, карта визуально разделена на три отдела полиции и дает возможность ознакомиться с показателями оперативной обстановки.

- На карте безопасности размещается информация по отделам полиции, местам их размещения, пунктам участковых уполномоченных, опорных пунктов народной дружины. Кроме того, карта безопасности содержит информацию о местах размещения аварийных служб, – отметила начальник отдела по вопросам общественной безопасности Сургута Светлана Перунова.

Жители могут оценить общее количество зарегистрированных и раскрытых преступлений, сколько из них совершили ранее судимые, несовершеннолетние, иностранные граждане. На портале обозначены адреса УМВД, ГИБДД, пункты работы участковых уполномоченных полиции и народных дружин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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