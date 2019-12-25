Интерактивная карта безопасности появилась в Сургуте

СЕГОДНЯ 07:23 2019-12-25T08:55:07+03:00

По ней можно отслеживать показатели работы отделов полиции города

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Показатели работы сургутских отделов полиции по различным видам правонарушений теперь можно отслеживать на интерактивной карте безопасности города. По данным администрации Сургута, карта визуально разделена на три отдела полиции и дает возможность ознакомиться с показателями оперативной обстановки.

- На карте безопасности размещается информация по отделам полиции, местам их размещения, пунктам участковых уполномоченных, опорных пунктов народной дружины. Кроме того, карта безопасности содержит информацию о местах размещения аварийных служб, – отметила начальник отдела по вопросам общественной безопасности Сургута Светлана Перунова.

Жители могут оценить общее количество зарегистрированных и раскрытых преступлений, сколько из них совершили ранее судимые, несовершеннолетние, иностранные граждане. На портале обозначены адреса УМВД, ГИБДД, пункты работы участковых уполномоченных полиции и народных дружин.

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ИСТОЧНИК KP.RU