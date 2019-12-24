Детская поликлиника Радужного пополнилась новым оборудованием

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-24T16:12:01+03:00

Уникальный аппарат уже зарекомендовал себя при диагностике

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Радужнинская детская поликлиника в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получила очередную партию современного оборудования. Особой гордостью стал аппарат «Пентакс», которым оснастили кабинет оториноларинголога.

По информации регионального департамента здравоохранения, с помощью полученного эндоскопа проводятся точные методы диагностики, когда простой визуальный осмотр не дает достаточной информации для постановки диагноза. С помощью нового аппарата специалист видит закрытые участки слизистой носовых ходов, носоглотки, ротоглотки и гортани.

В момент процедуры с помощью гибкого прибора врач визуально исследует слизистые оболочки носа, голосовых связок и носоглотки, а также их состояние. Данный способ исследования считается максимально комфортным и эффективным, применять его можно для пациентов любого возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU