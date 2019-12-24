СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-24T14:30:23+03:00

В Нягани стартовал проект «Я все могу!» для особенных детей Фото: pixabay.com

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Няганский проект «Я все могу!» начал работу по развитию творческих способностей детей и подростков с особенностями здоровья. Как подчеркивают в городской администрации, реализация инициативы стала возможна при поддержке фонда президентских грантов.

На обучающих занятиях юные няганцы знакомятся с различными видами ремесел. Участников учат изготовлению традиционных кукол народов ханты и манси, игрушек и прочей утвари. В процессе ребята знакомят с историей региона и его коренными жителями.

- Эти дети действительно особенные. Я не ожидал, что с ними будет так просто и легко работать. Они искренне вовлеклись в рабочий процесс. Я помогал им, а они – мне, - рассказал мастер по художественной обработке дерева Сергей Лукьянчиков

- Нам хотелось для этих особенных детей сделать что-то приятное, доброе, попробовать их заинтересовать, увлечь, обучить чему-то новому. В будущем мы планируем организовать выставку поделок ребят, - поделилась одна из создателей проекта Наталья Сергеева.

«Я все могу» включает в себя три блока: резьбу по дереву, работу с тканью и бисером и гончарное мастерство. Организаторы уверены, что полученные навыки обязательно пригодятся детям и в дальнейшей жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU